Imparare con l’app Kahoot divertendosi | per insegnanti e studenti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è la più gettonata tra i banchi di scuola, su questo non ci piove. Lo strumento è validissimo per gliche vogliono mettere alla prova i loroe per questi ultimi che desideranocose nuove si, ma nel modo più divertente possibile.licazione presa in esame oggi non è certo nuova, ma sta sempre più prendendo piede negli istituti scolastici italiani. Funzionamentoè presente sia sul Play Store per dispositivi Android, sia su App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Lo strumento è del tutto gratuito nella sua esperienza di fruizione base. Opzioni aggiuntive e integrative sono invece a disposizione di chi decide invece di passare ad un piano premium....