Immunologo Francesco Le Foche | Vaccino preparato in meno di un anno | scienza non da spazio all' empirismo - VIDEO

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Parole che hsollevato non poche critiche, quelle dell'Le, intervistato nel programma L'aria che tira di La7 da Myrta Merlino. Il medico, grande sostenitore dell'obbligo vaccinale più volte presente nei più blasonati salotti della televisione italiana, sottolinea come

Era convinto di seguire una terapia sbagliata e per questo ha aggredito il medico che lo aveva in cura. Così un 36enne, affetto da un’infezione alla ...

l'immunologo del del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche , è stato picchiato brutalmente da un paziente nel suo studio medico in via Po, a Roma . ...

Roma – Era convinto che il medico che lo aveva in cura, un immunologo , avesse sbagliato le cure e per questo lo ha aggredito riducendolo in fin di ...

... ha sottolineato Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici e chirurghi di Roma e provincia, intervenendo sull'aggressione violenta ai danni dell'Le Foche. L'esperto, ...AGI - Ancora un medico aggredito a Roma. È avvenuto giovedì, poco prima delle 18, in uno studio medico di via Po , nei pressi di Villa Borghese, al centro di Roma. La vittima è l'Le Foche , diventato famoso in era Covid per diverse apparizioni televisive. A picchiarlo è stato un 36enne che l'ha accusato di aver sbagliato la terapia e i farmaci per la cura ...

Roma, l'immunologo Francesco Le Foche massacrato nel suo studio in via Po da un paziente: è grave Corriere Roma

Accusa l’immunologo Le Foche di aver sbagliato la terapia e lo riduce in fin di vita. Arrestato Repubblica Roma

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Roma nello studio medico del professore Le Foche in via Po ...“L’aggressione al Prof. Francesco Le Foche, come a qualunque altro operatore sanitario, non può essere tollerata. Medici, infermieri, Oss, hanno diritto a lavorare in sicurezza. A lui giungano gli ...