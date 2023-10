(Di venerdì 6 ottobre 2023) Hanno imbrattato lo storicodel 1800 a Villacidro, nel sud Sardegna, riprendendo lacon un telefonino forse per poi diffondere il video sui social. Ma non hanno fatto in tempo perché ...

In particolare i tre, agendo nel cuore della notte, hanno sporcato con oli vegetali esausti ilin stile liberty risalente al 1800. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, ...In particolare i tre, agendo nel cuore della notte, hanno sporcato con oli vegetali esausti ilin stile liberty risalente al 1800. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, ...

Imbrattano lavatoio dell'Ottocento e filmano la bravata Agenzia ANSA

Fontana imbrattata con l'olio esausto: si cercano i vandali ilmattino.it

Hanno imbrattato lo storico lavatoio del 1800 a Villacidro, nel sud Sardegna, riprendendo la bravata con un telefonino forse per poi diffondere il video sui social. Ma non hanno fatto in tempo perché ...Villacidro Vandali imbrattano con olii esausti l’antico lavatoio liberty di fine Ottocento e in poche ore di indagini uno degli autori viene individuato e denunciato all’autorità giudiziaria. Alle pri ...