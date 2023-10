Il vuoto nella Chiesa che Francesco colma con la fede ambientalista

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Al direttore - Biden: “Il muro col Messico non funziona”. Vai col blocco navale!Giuseppe De Filippi Al direttore - Fra tante incertezze e più di un dubbio, da qualche giorno è entrato nel vivo il Sinodo sulla sinodalità cosiddetto. C’è solo da sperare che non ne esca una versione ulteriormente edulcorata e politicamente corretta del cristianesimo, anzi meglio del cattolicesimo. Le premesse, inutile dirlo, ci sono tutte. Si discuterà tanto e su tanti argomenti. C’è però un tema, per così dire, “a monte” sul quale forse sarebbe opportuno che la variegata assemblea riflettesse seriamente. Il tema è che se è vero che Cristo è morto per tutti, il Vangelo non è per tutti. Ciò che rende il cristianesimo esclusivo e non inclusivo, checché ne dica la narrazione ecclesiale mainstream. Gesù stesso non ha lasciato scampo a equivoci: “Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti” (Mt 22, 14). ...