Il Titanic americano | cosa significa la cacciata dello speaker congressuale per Usa e Europa

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Si sta aprendo una falla in quel transatlantico chiamato America. Gli Stati Uniti sentono il bisogno di isolarsi, di abbandonare il campo, non dell’interventismo imperialista, ma proprio il campo dell’Essere Occidente. La destituzionedel Congresso, evento mai verificatosi prima in oltre due secoli di democrazia , è lo strappo all’unità della Nazione nata dall’illuminismo, portatrice, con tutti i limiti, del principio di Libertà ed Eguaglianza. Gli Usa privati della loro vigilanza culturale: dov’è finito Philip Roth? L’America trinariciuta e cornuta che abbiamo visto nell’invasione, sottovalutata dalla Vecchia, del Campidoglio di Washington è tornata a scalciare. Il tentativo democratico di ridurre Trump all’impotenza copiando la sinistra italiana per via giudiziaria sembra fallace. Il problema è culturale ...