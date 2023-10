Il Tar sospende il divieto di cannabis light . Il mistero della Salute sarà parte civile

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Entrando nel dettaglio del ricorso accolto dai giudici, l'Ici definisce " illegittimo " l'atto ministeriale, entrato in vigore dal 20 settembre dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, proprio ...

In particolare il ricorso riguardava il commercio di «composizioni per uso orale» di derivati della Cannabis light. L’udienza di merito fissata per ...

"Ci auguriamo che in quella data ilconfermi la sospensiva di un decreto che colpisce un'intera filiera: dai produttori alla vendita al dettaglio, mettendo a rischio anche posti di lavoro" , il ...Ma il caso finisce davanti alche a luglio stessoquel decreto: ritiene che non ci siano molti dubbi sulla validità dell'assemblea; il ricorso del professor Francesco Scalia ad agosto ...

Cannabis light, il Tar del Lazio sospende il decreto: i prodotti per uso orale a base di Cbd possono essere v… la Repubblica

Cannabis light, il Tar sospende lo stop dei prodotti per uso orale Agenzia ANSA

Dopo la decisione del Tar del Lazio di sospendere il decreto del Governo sul cannabiolo il ministro si costituirà in giudizio ...Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Il ministero della Salute si costituirà in giudizio per far valere le proprie ragioni rispetto al provvedimento ...