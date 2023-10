“Il suo sorriso si è spento” Addio mamma Giulia | morta a soli 32 anni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Grave lutto a Corsanico e l’intera popolazione di Massarosa, in provincia di Lucca, in Toscana. Giovedì 5 ottobre è32Cagnolo, estetista e titolare di un centro estetico in viale Tobino a Viareggio. Da oltre un anno la ragazza combatteva contro una malattia terribile che non le ha lasciato scampo. La notizia della scomparsa diin poco tempo si è diffusa da Corsanico, frazione del Comune di Massarosa doveera nata e cresciuta, fino a Viareggio, lasciando attoniti amici e conoscenti. La trentaduenne aveva lottato come una vera combattente, ma negli ultimi giorni un aggravarsi del suo stato di salute ha compromesso ogni aspettativa positiva. Leggi anche: Tragedia in sala parto,31enne muore un minuto dopo aver partorito ...

Secondo alcuni, infatti, ilnaturale ringiovanisce il viso di almeno 3 anni e chi sorride ... che tiene corsi di formazione online e in presenza nelcentro di Ostia ma anche consulenze in ...... da milanista, quanto gli sono riconoscente, che si illumina in unsincero. Mazzone è un ... ma fallisce un calcio di rigore e lascia dunque la vittoria alconnazionale. A fine stagione il ...

World Smile Day, oggi è la giornata mondiale del sorriso Dire

La Giornata Mondiale del sorriso Il Nuovo Terraglio

VENEZIA - Dopo il dolore è il momento della solidarietà. Quella vera, fatta di gesti concreti e non solo di parole "acchiappa-like" da pubblicare su Facebook per ...Fin qui per il nigeriano né reti né assist (in 247 minuti). Sulla partita di Dortmund pesa il suo errore nel finale ...