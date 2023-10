Il Regno Unito come Hogwarts L' Università di Exeter propone un corso di laurea in magia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Femminismo, antirazzismo e post-colonial studies sono superstizione, oscurantismo e pensiero magico. Non lo dico io, che mai mi permetterei, ma la cultura accademica ufficiale. L’di, in Inghilterra, attiverà infatti dal 2024 undimagistrale in, avete capito bene. I futuri dottori non trasformeranno i passanti in batraci ma saranno in grado, spiega l’ateneo, di rivalutare l’occulto che in tempi recenti è stato accantonato in favore del razionalismo (o, quanto meno, della ragionevolezza). Poiché a disfarsi dellaè stata una cultura maschilista, eurocentrica e discriminatoria, i programmi dellamagistrale insaranno incentrati sulla decolonizzazione, sull’antirazzismo e sul femminismo, allo scopo ...