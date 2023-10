Il Premio Nobel per la Pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Comitato norvegese per ilha assegnato ilper ladel 2023per «la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti».è una delle più celebri attiviste per i diritti delle donne e per i diritti umani in Iran, che ha partecipato tra le altre cose alle proteste cominciate l’anno scorso dopo la morte di Mahsa Amini. Per la sua attività in difesa dei diritti umani il regime politico-religioso che governa l’Iran ha arrestato13 volte, l’ha sottoposta a cinque condanne penali e l’ha condannata complessivamente a 31 anni di prigione. Nell’ambito delle varie condanne è stata sottoposta anche a ...