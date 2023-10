Il Premio Nobel per la pace all’attivista iraniana in carcere Narges Mohammadi 

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’Accademia di Oslo ha deciso di premiare l’attivistaNarges Mohammadi, vicepresidente del Centro per i difensori dei diritti umani in Iran che da anni si batte contro la pena di morte e per i diritti delle donne. Narges Mohammadi, l’arresto nel 2022 Arrestata nel novembre 2022 dopo che aveva partecipato ad una commemorazione per le vittime della violenza repressione del 2019, è stata condannata in un processo durato poche ore e condannata a 10 anni e nove mesi. E’ attualmente in prigione a Teheran. Lo ricorda Repubblica. Narges Mohammadi, una storia di incarcerazioni Mohammadi ha una lunga storia di incarcerazioni, condanne dure e richieste internazionali di revisione del suo caso. Il comitato ha motivato ilper lotta instancabile di Mohammadi contro l’oppressione delle donne in Iran e per i suoi sforzi nella promozione ...