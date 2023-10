Il Pos piace agli italiani | boom di pagamenti elettronici | si avvicinano a quelli in contanti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’Italia diventa sempre più digitale, anche in tema di. A fine anno il valore deipotrebbe quasi eguare quello dei, stando ai dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Nel primo trimestre del 2023, idigitali in Italia hanno raggiunto i 206 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel rapporto si sottolinea come idigitali a fine anno “potrebbero raggiungere un valore tra i 425 e i 440 miliardi, di poco inferiore al totale del transato in”. Tutto ciò nonostante sia ormai esaurito l’impulso derivante dalla pandemia. Iaumentano in Italia: si ...