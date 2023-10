Ieri pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo è andata in scena un'avvincente amichevole tra il Villaurea Monreale e il. Ad avere la meglio è stata la squadra gialloverde. Si tratta di una storica vittoria per ilpoiché tra le due squadre vi sono ben due categorie di differenza, ma ...Ieri pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo è andata in scena un'avvincente amichevole tra il Villaurea Monreale e il. Ad avere la meglio è stata la squadra gialloverde. Si tratta di una storica vittoria per ilpoiché tra le due squadre vi sono ben due categorie di differenza, ma ...

Calcio a 5 – Serie C2: Gemini Futsal ancora a secco, perde anche a Castelvetrano. Risultati del 3° turno e classifica aggiornata Magaze

Il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche, atteso il Ficarazzi C5 MonrealeLive

Avvio di stagione tutt'altro che positivo per la giovane realtà del Gemini Futsal, matricola del campionato di Serie C2 girone A. La formazione allenata ...Esordio amaro con sconfitta per la giovane formazione del Gemini Futsal, società impegnata nel campionato di Serie C2 girone A di calcio a 5. Al suo ...