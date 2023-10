Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,78% a 91,48 dollari al barile. . 18 settembre 2023

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 89,95 dollari al barile . . 25 settembre 2023

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano lo 0,89% a 90,48 dollari al barile. . 26 settembre 2023

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1% a 90,79 dollari al barile. . 29 settembre 2023

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono il 2,17% a 88,82 dollari al barile. . 2 ottobre 2023

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,46% a 89,23 dollari al barile. . 3 ottobre 2023

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,58% a 82,79 dollari al barile. .Forte frenata del prezzo delcon il Brent che ha perso l'11% e il Wti circa il 9, mentre il cambio euro/dollaroa +0,2%. Lo spread tra BTp e Bund ha raggiunto i 204 punti base ...

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 82,79 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 82,79 dollari Tiscali Notizie

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,58% a 82,79 dollari al barile.La Borsa di Milano chiude in rialzo, sostenuta dalle banche e dall'ipotesi di rialzi dei tassi. Tim scende, mentre spread Btp-Bund sale a 202 punti. Banche in rialzo, utility in ordine sparso, petroli ...