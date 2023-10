Il perito balistico | una figura trascurata in un' Italia con +12 | 8% di reati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) - Per far fronte alla richiesta di periti balistici ben preparati, l'Unicusano lancia un nuovo master per la formazione di esperti nelle armi e nel munizionamento, fondamentale nella risoluzione dei casi giudiziari Roma, 6 ottobre 2023.In un'sotto scacco della criminalità, dove è registrato un amento deidel 12,8% in un anno (fra cui spiccano gli omicidi volontari), gli inquirenti sono alla ricerca di periti balistici competenti e professionali, consulenti con una grandissima preparazione nel settore delle armi e del munizionamento sia per l'aspetto meccanico sia per l'aspetto.Persone a supporto della magistratura per la risoluzione dei casi, indispensabile per le sue capacità di ricostruire minuziosamente la scena del crimine. Peccato che oggi ladel ...