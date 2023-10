Il Paradiso delle Signore | Umberto Guarnieri lontano dall' atelier fa un incontro inaspettato | A un certo punto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il, Roberto Farnesi che nella fiction presta il volto afa un: ecco in chi si è imbattuto Unafiction Rai più amate della televisione italiana è indubbiamente Il. Questo prodotto va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio del primo canale della televisione di Stato, subito dopo il programma timonatoa conduttrice Caterina Balivo, La volta buona. Un'ora quella trasmessa da Rai 1, in cui moltissimi sono i telespettatori interessati. Basti pensare che lo share raggiunto è sempre molto alto e in alcuni casi i numeri battono quelli della diretta competitor Canale 5. Il ...