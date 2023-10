Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 9-13 ottobre | Adelaide addio!

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildal 9 al 13Il tanto atteso ritorno de “Il” ci sta regalando emozioni sempre nuove e, questa settimana, non farà eccezione. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 9 al 132023. Puntata in onda Lunedì 92023 Iniziamo la settimana con una grande dose di emozioni. Salvatore sarà profondamente sconvolto dopo aver conosciuto di persona Tullio, il fidanzato di Elvira. La sua insicurezza lo travolgerà, e sarà difficile per lui confrontarsi con questo nuovo rivale. Nel frattempo, Vittorio e Roberto si metteranno all’opera per risolvere alcune irregolarità nel libro ...