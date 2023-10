Il nuovo Courrèges | la collezione SS24 ed il recupero identitario

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In nome della Space Age,continua il suo viaggio tra identità e sperimentazione, perlustrando nuove terre che custodiscono anni ed anni di storia. Una storia che, dal 1961, anno della fondazione, si è valorizzata dalla continua innovazione, e che nell’ultimarecupera un termine del fondatore, ‘’Couture Future’’ con il quale Courreges, dagli anni ‘60, indica un abito prodotto dell’antica tradizione sartoriale parigina unita all’avanguardia del brand, che ‘’rompe’’ il tessuto storico per riscrivere il proprio presente. È per questo che lo show, presentato nella seconda giornata della Paris Fashion Week, ha un ‘’peso’’ diverso dalle altre: le modelle rompono la venue sulla quale camminano andando a formare micro rotture pavimentare, quasi fosse un’allunaggio dell’abito in una terra lontana ...

I fedeli vengono a salutare Sabato De Sarno , ildesigner di Gucci , seduto in prima fila. È ... Settimana della moda di Parigi, giorno 2: nello spazio con, nel colore da Marni e con i ...... indossano righe male assortite e cappottini verticali, giacche aperte sui fianchi e camicie vaporose, mostrando un controllo estetico che per Marni è, fresco; altrimenti, indulgono nelle ...

