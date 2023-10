Il Nobel della Pace 2023 a Narges Mohammadi | festeggerà in carcere mentre sconta una pena di 31 anni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilad una donna privata delle sue libertà perché lottava per i diritti di tutti. Un premio meritato che ha anche l’obiettivo di ridare la vita ad un’attivista cheunaingiusta. Detenuta dal 2016 neldi Evin, in Iran, conosciuto per le pene e condizioni disumane in cui L'articolo proviene da Il Difforme.

l Premio Nobel per la medicina 2023 è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikò e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ...

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov hanno vinto il Nobel per la chimica 2023 per il loro contributo alla scoperta e produzione dei ...

Nobel per la Pace a Narges Mohammadi , eroina della libertà della donna . L’attivista è attualmente ancora in carcere Il Comitato norvegese per il ...

Jon Fosse vince il Premio Nobel per la Letteratura 2023 Sky Tg24

Per Karikò il Nobel della riscossa dopo tanti 'no' Agenzia ANSA

Narghis Mohammadi ha ricevuto il Nobel per la Pace, Shirin Ebadi spera che il regime iraniano cambi l'approccio nei confronti del popolo, in particolare delle donne. Il mondo osserva chi governa ...