Il Napoli vede la terza vittoria consecutiva | lontano in quota il colpo della Fiorentina

Domenica 8 ottobre alle ore 20:45 lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della sfida Napoli-Fiorentina , valevole per l’ottava giornata di ...

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I partenopei sembrano essersi ripresi e puntano a riconquistare il ...

L’ultima partita dell’ottava giornata di Serie A vedrà protagoniste Napoli e Fiorentina al Diego Armando Maradona. Due squadre al momento in lotta ...

Alti e bassi in questo avvio di stagione per il Napoli. Ci si aspettava di più da qualcuno come Kvaratskhelia nelle prime di campionato,...