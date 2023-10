“Il mio corpo manifesto di libertà” | Elodie lancia il clubtape “Red Light” Ecco cos’è

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Ilnon dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio, il miodi donna libera“. Parola di, che di espressione della propriane sa qualcosa. La cantante romana, dopo la bufera di polemiche che si è scatenata per le foto senza veli per il lancio della canzone “A fari spenti”, lo scorso 22 settembre, sceglie di replicare in modo esemplare. A Milano ha presentato giovedì 5 ottobre il primoitaliano, Red, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato fisico.pubblica il“Red Ligh” (Instagram): “Ilè arte e” La bellissima e seducente artista 33enne torna a mostrarsi immersa ...

Tra i tanti abitanti delle pagine dei romanzi di Calvino, è quello meno libero: ha un, una ...e ne ho immaginato tutta l'esistenza " esistenza che Calvino non ci racconta " proprio perché il..."Stare sotto la doccia per più di 5 minuti per me non è quell'esperienza rilassante di cui tutti parlano, dato che devo evitare di svenire per iperventilazione mentre l'acqua scorre sul" . ...

Elodie, 'il mio corpo è il mio manifesto di donna libera' Agenzia ANSA

Elodie: "Libera di usare il mio corpo come voglio, c'era bisogno di spogliarsi" TGCOM

Elodie nuda ritratta da Milo Manara sulla copertina del nuovo album Red Light risponde alle critiche dicendo che il suo corpo è un manifesto di libertà.Dal sodalizio artistico tra Elodie e il Maestro Milo Manara, tra i più celebri fumettisti del nostro paese e nel mondo, nasce la cover di 'Red Light', elaborazione culturale in cui ...