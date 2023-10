Il Lecce la riprende con Krstovic! Sassuolo a secco di vittorie

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo la vittoria con l'Inter continua la striscia senza successi del. 1-1 contro ilfirmato Domenico Berardi e Nikola Krstovic. PARI – Ilnon regge l'onda d'urto dele si deve accontentare del risultato di 1-1 allo Stadio Via del Mare. La rete di Domenico Berardi su calcio di rigore molto dubbio al minuto 22 non basta per la vittoria, che ormai manca da due giornate. L'ultima proprio contro l'Inter a San Siro mercoledì scorso. I salentini si sono aggrappati nel secondo tempo alla palla inattiva. Colpo di testa di Federico Baschirotto che trova in area piccola Nikola Krstovic pronto a ribadire in gol. Alla sosta ilci va con 12 punti in classifica, mentre ilcon 10.