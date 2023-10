Il governo | lo spread e l’autolesionismo all’italiana Parla Fortis

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Qualche scossone ci potrebbe essere, non è il caso di negarlo. D’altronde, i mercati da sempre mal sopportano il gioco al ribasso e i numeri ballerini. Ma i problemi potrebbero tranquillamente finire lì per l’Italia. Il debito è e rimane sostenibile, i titoli di Stato vengono venduti in grandi quantità (il Btp Valore ha totalizzato 17 miliardi) e rendono meglio di quelli tedeschi. Certo, a sentire le sirene dell’agenzia di rating Scope il prossimo anno lo Stivale crescerà solo dello 0,8%, contro l’1% (1,2 programmatico) previsto nell’aggiornamento del Def. E il deficit, al 5,2% nel 2023 e al 4,3% il prossimo anno, rischia di stranire i mercati prima del dovuto e rendere più difficile da parte della Bce alzare lo scudo anti-, alias Tpi (tra le condizioni per l’acquisto di debito pubblico, una volta sepolto il Pepp, c’è il collocamento del debito stesso su un ...