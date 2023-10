Il gol di Valverde al Napoli ha toccato i 107 Km h | «Ha un destro che è come una frusta»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il gol dicontro ilin Champions League ha fermato il tempo di tutti i tifosi azzurri. Quel tiro da fuori area ci ha messo un vita ad arrivare da Meret, un battito di ciglia a colpire la traversa, sbattere sul collo del portiere azzurro e muovere la rete alle sue spalle. 3-2 per il Real Madrid al Maradona e appuntamento nel nuovo Santiago Bernabeu. La realtà,sempre capita, supera la percezione e capita che qual pallone diabbia raggiunto dai 98 ai 107 km/h. Non certo una caramella. As, per capirci qualcosa di più, ha chiesto delucidazioni a chi detiene il record del tiro più potente, lo spagnolo Javi Galán. Ha raggiunto i 129 Km/h in un evento dei Guinnes dei record. «ha il piedeche èuna, ...