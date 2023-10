Il fumo negli occhi della sinistra sulla Apostolico Conta più da chi arriva il video che il video stesso

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La strategia è chiara e soprattutto vecchia come il mondo: quando sei in difficoltà la cosa migliore da fare è distrarre, cercare un altro argomento di polemica per sviare l’attenzione. E’ quello che una certa partemagistratura ed una certa partestanno cercando di fare oggi, da quando è stato diffuso ilche riprende Iolanda, il giudice del Tribunale di Catania, in prima fila ad una manifestazione con chi contestava con violenza verbale la Polizia, l’allora Ministro dell’Interno, Salvini e si schierava pro migranti. Sul fatto che la presenza del giudice sia non solo “poco opportuna” ma in qualche maniera non regolare lo dice l’articolo 1 del codice etico dei magistrati in cui è presente nelle tre righe del testo complessivo una parola che dice ...