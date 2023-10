Il Festival dell’Umano alla terza edizione

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 14 Ottobre 2023, agli IBM Studios di Milano si terrà la nuovadel, diretto, per la prima volta, da Andrea Pezzi Foundation. Milano, 6 ottobre 2023 – Al via ladel, ospitato agli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, evento culturale promosso e organizzato da Andrea Pezzi Foundation. Una giornata per interrogarsi e discutere sull’essere umano, l’occasione per scrivere insieme un libro collettivo che racconterà, a chi lo leggerà nel futuro, a che punto è oggi la riflessione sull’essere umano, all’inizio dell’era digitale. Con il patrocinio del Parlamento Europeo, del MIC e del Comune di Milano, l’evento coinvolge 200 persone tra manager di grandi aziende, imprenditori e studenti universitari che si ...

