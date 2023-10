Il disastro del Vajont | una tragedia annunciata

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’Italia, una terra ricca di bellezze artistiche e affascinanti paesaggi, conserva una storia fatta anche di dolori e tragedie che hanno lasciato un segno profondo nella memoria del nostro Paese. Questi eventi hanno scosso il cuore di intere generazioni, provocando distruzione e perdite umane insostenibili. E tra queste, una in particolare è incisa nella memoria collettiva: ildel, quando le montagne tremarono e la natura si scagliò contro la popolazione con una furia senza precedenti. Una catastrofe di dimensioni epiche, con un’onda gigantesca che si abbatté sulle comunità circostanti, spazzando via tutto ciò che incontrava lungo il percorso. È difficile trovare le parole per descriverne l’entità. Le vite spezzate, le case distrutte e i villaggi sommersi sono una ferita profonda nel cuore della nostra nazione. Ma ciò che aggiunge ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Le ipotesi sulle cause malore dell'autista o guasto . Sono principalmente queste due le cause di uno dei più gravi ...

Ildella digaVajont è una delle pagine più drammatiche della storia italianaventesimo secolo. L'enorme frana di roccia venne giù alle 22.399 ottobre 1963. Due chilometri ...Pertanto, accogliamo con grande entusiasmo il contributo stanziato dalla Giunta regionaleVeneto di 200.000 euro da destinare al Parco Colli Euganei per il contenimentoproblema dei cinghiali"...

«Io sopravvissuto, nel disastro del Vajont persi genitori e sorellina: nemmeno l'allora vescovo Luciani seppe ilgazzettino.it

Vajont, storia di un disastro annunciato (Video) Internazionale

Tom Hiddleston è il protagonista con Sophia Di Martino, Owen Wilson e Ke Huy Quan, premio Oscar per Everything Everywhere All at Once ...Lorenzo Musetti è stato battuto subito a Shanghai. L’azzurro è stato sconfitto da Hsu, tennista di Taipei numero 184 ATP ...