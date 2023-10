Il derby Juve-Toro spiegato da Bruno Garzena e Renato Zaccarelli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildida due protagonisti delle stracittadine del passato come il bianconeroGiovedì pomeriggio, a Il Circolo della Stampa Sporting Torino, come antipasto alla sfida di domani ore 18 all’Allianz Stadium, si è disputato ilgiornalisti. Risultato finale 2-2, due volte bianconeri (per la verità vestiti di rosa) in vantaggio, due volte i granata bravi a rimontare. Il fatto che io vi abbia giocato non ha alcuna importanza (almeno pubblica qual è un sito: privatamente ogni sfida tra amici è il pretesto per racconti, come capita a tutti i calciatori amatoriali che non smettono mai). Quel che è stato estremamente istruttivo, invece, per capire la natura della ...