Il Cnel boccia il salario minimo | la Cassazione lo chiede | due idee opposte di diritti e poteri

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La sentenza della Corte diche riconosce il dovere sociale di retribuire i lavoratori con undignitoso, anche a prescindere dai contratti, e il parere della Giunta delsecondo il quale ilsarebbe inutile in un paese dove oltre il 90% di lavoratori sarebbe coperto da contratti, sono i due poli di un conflitto giuridico, economico e politico che viene da lontano. Il conflitto non è tra magistratura e politica, come hanno sempre spiegato i mass media e i politici di palazzo dagli anni di Craxi ad oggi, ma tra due concezionideie dei, che attraversano sia la magistratura, sia la politica, sia i sindacati e le organizzazioni della società civile. La prima concezione è quella democratica e ...