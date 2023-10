Il cestino rosso di Narges Mohammadi | Nobel per la Pace 2023

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il coraggio e il puntiglio di, per la Repubblica islamica dell’Iran, valgono trentuno anni di carcere e centocinquantaquattro frustate sulla schiena; per il collegio dei saggi di Oslo, valgono il Premioper lalo ha scoperto con circa un’ora di ritardo, il tempo che ci mettono le notizie importanti, passando di bocca in bocca, ad arrivare nella sua cella stretta che ha una piccola finestra da cui si vedono le montagne.ha cinquantuno anni, è un’ingegnera e una scrittrice, ha inventato alcuni dei motti della protesta che abbiamo sentito risuonare nelle strade e nelle scuole di Teheran e dall’ultima volta che è stata arrestata per “propaganda contro lo stato” ogni mattina si sveglia nel ...