‘Il cervello di Messi funziona in modi diversi’ – Beckham spiega cosa rende Leo così speciale

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il comproprietario dell’Inter Miami, David, hato ciò che distingue Lioneldagli altri, affermando che il suo “indiversi”.ha giocato controdurante la sua permanenza al Real Madrid, prima di affrontare il grande argentino con LA Galaxy e Paris Saint-Germain più avanti nella sua carriera. Ora, l’ex centrocampista del Manchester United può vedere da vicino il sette volte vincitore del Pallone d’Oro mentre i due lavorano insieme all’Inter Miami, e ammette che ne sta approfittando al massimo. “Ho giocato contro di lui per il PSG e per il Real Madrid, contro il Barcellona, ??e ovviamente era incredibile allora, ma non lo è finché non lo vedi fisicamente, e sei ...