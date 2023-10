Il caro prezzi svuota i carrelli | -4 | 5% Vince il cibo low cost | con i discount a +9 | 5% da gennaio ad agosto

Un patto tra governo e produttori, per limitare un' inflazione che comunque, ricorda il ministro delle Imprese Adolfo Urso, è dimezzata in un anno ...

Calo delle Vendite al dettaglio nel mese di agosto dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto l’Istat ...

Ma con la diminuzione delle quantità acquistate a causa delsi cerca anche di fare più attenzione agli sprechi, razionalizzando i consumi a partire dalla gestione degli avanzi. Il cibo ...Unche porta le famiglie a tagliare gli acquisti e andare a caccia deipiù bassi, anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca ...

Il caro prezzi svuota i carrelli: -4,5%. Vince il cibo low cost, con i discount a +9,5% da gennaio ... Il Sole 24 ORE

Il governo snobba il caro benzina e le famiglie italiane pagano: cresce il disagio sociale e aumentano i prezzi LA NOTIZIA

Nell'ultimo trimestre si accumula l'invenduto nella città di Ravenna (+6,7%). Cala invece l’offerta di immobili in affitto in provincia (-20%) ...Il governo nazionale non può fare molto per sostenere la pesca a strascico a causa delle ristrettezze di bilancio. La Regione Marche potrebbe aiutare, ma i margini di manovra sono esigui. I pescatori ...