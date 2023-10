Il cambiamento delle aziende passa dalle piattaforme

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’approccio della piattaforma, soprattutto nel caso didi matchmaking come Uber o Airbnb, che permettono a fornitori e utenti di incontrarsi e riducono le possibili frizioni tra loro (in primo luogo a causa dei sistemi di pagamento), è facilmente scalabile. Molti di noi hanno potuto vedere l’espressione scioccata sul voltopersone quando è stato detto loro il valore multimiliardario di queste, e il commento più comune è stato: «…ma in pratica non fanno nulla!». Non è vero: fanno molto per creare valore. Tuttavia, è vero che Uber ha rivoluzionato il settore dei taxi senza investire un centesimo in veicoli e Airbnb ha sconvolto il mondo degli hotel e degli alloggi senza possedere una sola camera da letto. Per questeche offrono servizi di matchmaking e di pagamento, il modello della ...