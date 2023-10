Il bello del giovedì sera 2024 vol 2

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Conosci la tua squadra d’Europa League: Olimpia Lubiana Nel 2005 l’Olimpia Lubiana compiva 60 anni e ha pensato bene di festeggiare fallendo. Non c’erano soldi per pagare staff e giocatori. Succede a tantissimi club al mondo, e oggi che l’Olimpia l’Olimpia Lubiana gioca la Conference League, penserete voi, quel club è riuscito a riformarsi. Invece il legame tra l’attuale Olimpia Lubjana e quello fallito nel 2005 è puramente simbolico. Ci sono i colori, una parte del nome, uno stemma leggermente rivisitato. Legalmente, però, non c’è alcun legame, e l’Olimpia Lubiana non possiede il palmares precedente. Allora si può chiamare ancora Olimpia Lubiana? Cos’è che rende un club veramente un club? Per il resto stiamo parlando di un immaginario tipico sloveno: un paese dall’estetica medievale e naturalistica declinata però con molte consonanti e una certa influenza austro-ungarica. Una ...