Il balzo di Sinner | le fatiche di Musetti | la crescita di Arnaldi e gli acciacchi di Berrettini | le montagne russe del tennis italiano

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Jannikha appena vinto il suo terzo titolo dell’anno ed è diventato il numero quattro del mondo, Matteoprosegue la suaimponente e continua a scalare il ranking. Le gioie delche fanno da contraltare alle continuedi un Lorenzo, dal rendimento sempre troppo altalenante e che fatica a trovare una certa solidità, e aglidi un Matteo, che sta vivendo un’altra stagione sempre in balia degli infortuni. Una montagna russa persistente quella dell’Italia del, un continuo su e giù per un movimento sicuramente in grande salute (sono cinque gli azzurri in Top-100 e con dei giovani che possono ulteriormente crescere e salire di rendimento), ma che ...