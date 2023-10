Icelab | a Shangai vittoria di Guignard-Fabbri | quarto Rizzo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 ottobre 2023)(Cina).La gara internazionale ad inviti di pattinaggio artistico aha visto esibirsi sul ghiaccio cinese molti campioni della disciplina, tra cui gli atleti diBergamo. Nella danza, i campioni europei e vice campioni del mondo Charlenee Marcohanno sbaragliato il lotto degli avversari con un punteggio totale di 203,28, vincendo entrambi i segmenti di gara e migliorando la propria free dance con un ottimo 126,14. Gli atleti di Barbara Fusar Poli stanno notevolmente crescendo in vista delle competizioni più significative, aggiornando e migliorando di volta in volta i loro programmi di gara. L’altro atleta dipresente in Cina era Matteo, non ancora in piena forma a causa di un risentimento muscolare: il romano ha ...