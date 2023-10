(Di venerdì 6 ottobre 2023) Zlatan, ex attaccante del Milan, a ruota libera: dal ritiro al suo futuro, passando per il rapporto con i tecnici che ha avuto

Così Zlatanin un'intervista concessa al giornalista inglese Piers Morgan per il format "Uncensored". "La Cina mi aveva offerto 100 milioni prima di andare in America, ma ho, ...Ma anche Cuni edhanno qualche chance. "Ogni partita è differente dall'altra, questo va ... Confessando amore vero per i giallorossi tanto da averun'offerta monstre dagli arabi ( "...

Ibrahimovic: “Ho rifiutato 100 milioni dalla Cina. Non era ciò che volevo” Pianeta Milan

Ibrahimovic: “Sono ancora meglio del 95% degli attaccanti. Ho rifiutato 100 milioni dalla Cina” MilanLive.it

Zlatan Ibrahimovic ha concesso un’intervista a tutto campo a Piers Morgan. Non si è parlato solo di calcio: lo svedese si è sbottonato anche sulla sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda il ...Zlatan Ibrahimovic nell'intervista rilasciata a Piers Morgan ha rivelato di aver proposto il matrimonio alla compagna Helena, ma lei ha rifiutato. Nella lunga intervista rilasciata a Piers Morgan Unce ...