Ibrahimovic e Helena | «Quando le ho chiesto di sposarmi mi ha detto che non ne aveva bisogno per stare con me»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La lunga intervista del giornalista britannico Piers Morgan a Zlatan, nel celebre format Uncensored, ha già fatto il giro del mondo. Un Ibra senza freni, scatenato e deciso a parlare a ruota libera. Diversi gli argomenti trattati: il ritiro dal mondo del calcio, la famiglia, il rapporto con Mourinho ed in particolare con Guardiola. Tante le risposte senza peli sulla lingua da parte dell’ex calciatore svedese. Insomma, in perfetto stile Ibra. La prima domanda è stata la più difficile, se non addirittura sofferta, per: il suo addio al calcio. «Mi sono ritirato solo 3 mesi fa e l’ho accettato perché alla fine non mi sentivo bene. Avrei potuto continuare a soffrire fisicamente e proseguire in campo, ma volevo sentirmi bene e non volevo avere conseguenze sul mio futuro, dove magari finivo a zoppicare mentre faccio qualcosa con i miei ...