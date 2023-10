I sistemi di Sony sono stati bucati due volte in quattro mesi Coinvolti quasi 6 800 dipendenti

ha confermato l'intrusione non autorizzata neiinterni e il download di alcuni dati personali dei dipendenti e loro familiari negli Stati Uniti. Il data breach è stata effettuato ...Matteo ci spiega che idi compressione, anche efficienti come l'HEVC, rendono l'immagine ... Certe sequenze hanno una resa simile a quelle che si potrebbero girare con unamirrorless, il ...

Tutti i sistemi informatici di Sony sarebbero stati violati da un attacco ransomware la Repubblica

Tutto quello che sappiamo del grosso attacco informatico contro Sony WIRED Italia

Sony Pictures Core, già nota come Bravia Core, è sbarcata sulle console PS5 e PS4: in questo modo gli utenti Playstation potranno godere, con la formula dell'acquisto o del noleggio, di più di duemila ...I membri PlayStation Plus Premium, come parte dello loro iscrizione, avranno accesso ad un catalogo di 100 film Sony ha annunciato una nuova collaborazione tra Sony Interactive Entertainment e Sony Pi ...