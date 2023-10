(Di venerdì 6 ottobre 2023)intensifica la sfida nei confronti della societa? indiana JioCinema regalando la Coppa del Mondo di cricket Financial Times, di Benjamin Parkin, pag. 5 La Coppa del Mondo è iniziata ieri con l’incontro dell’Inghilterra con la Nuova Zelanda ad Ahmedabad e durerà fino al 19 novembre. È la prima volta che la competizione si svolge in India in oltre un decennio e si prevede che attirerà centinaia di milioni di spettatori., che detiene in esclusiva i diritti di trasmissione e digitali della Coppa del Mondo, spera che il concorso le dia un po’ di slancio dopo che l’anno scorso ha perso i diritti online per lo streaming del torneo di cricket Indian Premier League 2023-27 a favore di JioCinema. I telefoni cellulari sono una piattaforma di visione fondamentale in India, dove la maggior parte delle persone non possiede un televisore. ...

... in giro ci sono almeno tre schegge impazzite: Sylvie, apparentemente non in linea con idei ...scappano sicuro! Le prime quattro puntate della seconda stagione di Loki sono disponibili su+,......e Claudio Sciarrone fumettista tra i talenti affermati dagli anni novanta nel panorama. Nel ...e mandato in missione per introdursi nel covo della (finta) società per rubare i suoisegreti ...

Abbonamento Disney+: ecco il piano con pubblicità. I costi in Italia Business People

I piani di Disney per il mercato indiano TvZoom

A poco meno di un anno dal lancio negli Stati Uniti, l’offerta si attiva anche in altri Paesi. Cosa cambia per gli utenti ...Tra questi: Il playset Cottage Home, dotato di due piani e di altri elementi per ricreare i momenti ... L’intera collezione dedicata al film Disney di Natale è disponibile dal 1° ottobre.