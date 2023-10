I convocati dell’Italia per Malta e Inghilterra | out un big | le scelte di Spalletti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lucianoconvoca 27 calciatori in vista delle partitecontro(sabato 14 ottobre a Bari) e(martedì 17 ottobre a Wembley) valevoli per il girone di qualificazione ai prossimi Europei. Fra le novità ci sono Udogie, Bonaventura e Kean. Restano a casa invece Retegui e Immobile per problemi fisici. IPortieri Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham) Difensori Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham) Centrocampisti Nicolò Barella (Inter), ...

