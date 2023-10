HYROX domani a Milano | la gara l’Allianz MiCo

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Si è tenuta il 3 ottobre, presso 10XATHLETICS, la conferenza stampa di lancio di, la seconda tappa italiana del circuitoche avrà luogo il 7 ottobre 2023, pressodi, evento patrocinato dal Comune di. Dal debutto in Italia, in meno di 5 mesi,ha registrato una crescita costante, costellata da tappe fondamentali qualiRimini (il primo evento in assoluto in Italia, con più di 1000 partecipanti in, svoltosi il 2-3 giugno 2023, all’interno di RiminiWellness), il consolidamento e la capillarità su tutto il territorio con, ad oggi, oltre 50 palestre affiliate, e, il primo evento 100%, che ha ...