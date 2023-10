Horacio Pagani - ' Le Forme dell' Aria | da Leonardo da Vinci a Pagani Utopia' | un libro per capire l' aerodinamica

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha scelto la città natale diper presentare il"Le- Dada": il testo, realizzato in collaborazione con il giornalista Robert Puyal e il professor Pietro C. Marani, crea un collegamento tra il lavoro di ricerca del grande scienziato su quella che oggi chiamiamo, e lo sviluppoa più recente hypercara Casa, l', che ha richiesto oltre sei anni di lavoro e ricerca prima di giungere alla produzione in soli 99 esemplari. "In Argentina ho scopertoleggendo un mensile di mio ...