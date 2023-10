Heather Parisi e l’elogio di Putin | “Lucido e pronto”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'ex showgirl: "Biden vecchio e inadeguato"esalta Vladimir. L’ex showgirl, su X, promuove a pieni voti “l’analisi” del presidente della Russia che “non fa una piega”. Lo spunto per la riflessione è legato all’omaggio che il Parlamento canadese ha riservato a Yaroslav Honka, un veterano ucraino che nella Seconda Guerra Mondiale si schierò contro la Russia. Honka combattè al fianco dei nazisti, come le autorità canadesi hanno appurato con colpevole ritardo. “L’analisi dinon fa una piega: chi come Trudeau e Zelensky applaude Yaroslav Honka o è un idiota che non conosce la storia e non sa che aver combattuta in World War II contro Russia significa aver combattuto a fianco di Hitler o è un bastardo che inneggia al nazismo”, affermache aggiunge ...

L'ex showgirl: "Biden vecchio e inadeguato"esalta Vladimir Putin. L'ex showgirl, su X, promuove a pieni voti "l'analisi" del presidente della Russia che "non fa una piega". Lo spunto per la riflessione è legato all'omaggio che ...Mi ispirano molto le artiste internazionali che sono passate in Italia e si sono impossessate a modo loro, magari con l'accento, della lingua: Amanda Lear, Catherine Spaak,, Cicciolina.

Heather Parisi: "Vladimir Putin lucido e pronto" Adnkronos

Lino Banfi, la confessione: “Così mi sono liberato dei debiti” OGGI

Heather Parisi esalta Vladimir Putin. L’ex showgirl, su X, promuove a pieni voti “l’analisi” del presidente della Russia che “non fa una piega”. Lo spunto per la riflessione è legato all’omaggio che i ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...