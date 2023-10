Heartbreakers – Vizio di famiglia | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 6 ottobre 2023)dicon Max e Dean che si riuniscono, avendo Dean ammesso di amare ancora Max nonostante quello che lei gli ha fatto passare. L’ultima inquadratura mostra Dean – con l’identità di “Stanley” – che si innamora di Barbara, mentre Max li osserva con un binocolo, lasciando intendere che Max e Dean stanno lavorando insieme per recuperare i soldi di Max da Barbara. Tutto ciò avviene dopo che Page decide di aiutare Max, torna da Jack e accetta la sua proposta, pianificando di lavorareuna normale truffa. Page insiste sul fatto che Jack non la tradirà, ma ha il cuore spezzato quando, la prima notte di nozze, irrompe nella stanza della madre e lo trova in una posizione compromettente con Max. Dopo il pagamento del divorzio, Dean si confronta con Max sull’etica della ...