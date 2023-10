“Hai grossi problemi” Uomini e Donne | Gero Natale distrutto da Tina | cosa è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 6 ottobre 2023) News TV. Nuova puntata diOver e nuovi scontro in studio. Tra i protagonisti non può mancareche riesce sempre a trovare il modo di infiammare la puntata. La storica opinionista questa volta si è accanita contro, che non ha fatto in tempo a dire una parola chelo ha subito messo all’angolo. Leggi anche: Fedez ricoverato, il gesto choc di Chiara fuori dall’ospedale: cos’ha fatto Leggi anche: Belen rompe il silenzio sulle indiscrezioni choc sulla sua saluteè scontro conCipollari. La puntata diandata in onda oggi 6 ottobre è iniziata con un primo scontro tra Silvio e ...