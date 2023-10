Hai capito Biden? Ordina il rinforzo del muro anti-migranti di Trump

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Brutale omicidio di tre medici nella zona più turistica di Rio de Janeiro: sono stati giustiziati mentre cenavano in un bar Rio de Janeiro è stata ancora una volta teatro di uno scioccante atto di violenza. Un omicidio a sangue freddo compiuto da una gang che ha ucciso tre medici in un bar ristorante di Tijuca, la zona turistica per eccellenza della città di Rio, commuove la cittadina. In soli 28 secondi i criminali hanno sparato almeno 20 volte alle loro vittime. La telecamera di sicurezza mostra che in quel momento erano le 00:59 ora locale di stamane. I tre medici che partecipavano ad un congresso ortopedico, il VI Congresso Internazionale di Chirurgia Mininvasiva del Piede e della Caviglia, e alloggiavano all’Hotel Windsor, sulla stessa strada dove è avvenuto il delitto. Marcos de Andrade Corsato , 62 anni, e Perseu Ribeiro Almeida , 33 anni, sono morti sul posto. Diego Ralf Bonfim ...