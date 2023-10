(Di venerdì 6 ottobre 2023) "Posso dirvi che ladell'diverrà già applicata da2023 per una platea abbastanza ampia di contribuenti". Lo ha detto il presidente della Commissione ...

"Posso dirvi che ladell'acconto di novembre verrà già applicata da questo novembre 2023 per una platea ...presidente della Commissione attività produttive della Camera Alberto...Come ha correttamente sottolineato Alberto, padre della riforma fiscale, dato che siamo ...se ci possano essere delle effettive possibilità di avere a disposizione ladel ...

Gusmeroli, 'rateizzazione acconto già da questo novembre' - Ultima ... Agenzia ANSA

Partite IVA, acconto di novembre a rate già nel 2023: le novità in arrivo Informazione Fiscale

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ..."Posso dirvi che la rateizzazione dell'acconto di novembre verrà già applicata da questo novembre 2023 per una platea abbastanza ampia di contribuenti". (ANSA) ...