Guendalina Tavassi lascia senza fiato | lato A straripante

(Di venerdì 6 ottobre 2023)continua a mettersi in grande mostra sui social, con degli scatti sempre più provocanti e bollenti. I fan, quindi, non possono far altro che restare a bocca aperta.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna registrano spesso storie Instagram in cui sono insieme e raccontano ai follower ciò che fanno e come ...

ha svelato di sentire spesso Oriana : "L'ho sentita poco prima che entrasse nella casa del ... il fratello diha concluso: Io vado una volta a settimana da un professionista, che ...La storia tra Patrizio e Diana Del Bufalo arriva dopo la lunga relazione dell'attrice con il conduttore Paolo Ruffini e dopo il flirt con Edoardo, fratello didel GF. A rendere ...

Guendalina Tavassi con Clizia Incorvaia a lezione di ballo. La gelosia del fidanzato: «Ecco cosa mi ha scritto ilmattino.it

Guendalina Tavassi in lacrime (dalle risate): «Non sapete che figura di m*** ho appena fatto» ilmattino.it

Guendalina Tavassi è andata a lezione di ballo con Clizia Incorvaia, la sorella di Micol Incorvaia, fidanzata del fratello, Edoardo Tavassi. Le due ex gieffine pare si siano ...Guendalina Tavassi con occhiali da sole e cappuccio in pizzeria è «in incognito». A scriverlo è la stessa ex gieffina che sui social ha pubblicato un selfie in cui ...