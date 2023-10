Grande Fratello | Signorini copre Alex Schwazer | il web protesta

Nella puntata di giovedì 5 ottobre 2023 del Grande Fratello 2023 un tema trattato con leggerezza da Alfonso Signorini non è piaciuto a molti ...

Il televoto flash dell'ottava puntata del Grande Fratello ha portato all'eliminazione di Lorenzo Remotti , il prossimo televoto non sarà eliminato rio ...

I programmi più visti in TV di giovedì 5 ottobre con Blanca su Rai 1 e Grande Fratello su Canale 5. Ascolti TV di giovedì 5 ottobre : ieri il ...

Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivo Fedez ...

Secondo posto per ilsu Canale 5 con 2.189.000 spettatori pari al 16.7% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è medaglia di bronzo grazie all'intervento del ministro degli Esteri e ...Marco Zonetti per Dagospia blanca Giovedì sera televisivo, quello di ieri 5 ottobre 2023, caratterizzato da una concorrenza agguerritissima. Su Rai1, la nuova stagione della fiction Blanca, con Maria ...

Grande Fratello, le pagelle: Buonamici “ne ha piene le padelle” (voto 7), figuraccia di Schwazer (voto 4) Corriere della Sera

Grande Fratello, Alex Schwazer è stufo e dice basta in diretta tv Corriere dello Sport

Lorenzo, Letizia, Beatrice, Giselda, Vittorio, Arnold, Alex e Valentina - sono chiamati spalle al Led. Il primo tra i concorrenti a non essere il preferito è Arnold, seguono Lorenzo… Leggi ...Questa sera, giovedì 5 ottobre 2023 in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova eletrizzante puntata del Fratello, il reality show… Leggi ...