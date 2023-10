Grande Fratello prolungato? Ecco fino a quando | spunta già il vincitore

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'edizione di quest'anno delsta faticando a decollare dal punto di vista degli ascolti, eppure pare che gli autori abbiano comunque deciso di prolungarlo. A breve si dovrebbe interrompere il doppio appuntamento settimanale, ovvero, quello del giovedì, facendo rimanere solamente la diretta del lunedì sera (Qui per sapere data ultima messa in onda al giovedì). Malgrado tutto ciò, però, un insider del programma, che pubblica notizie sul suo account Twitter chiamato Agent Beast, ha dichiarato di aver ascoltato una conversazione tra alcuni autori del programma, i quali starebbero decidendo di prolungare il programma per un bel po' di mesi. Ma non è tutto. Sembrerebbe esistere anche già il nome del possibiledi questa edizione.potrebbe essere ...